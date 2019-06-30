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حقوقية: قطر تمول منظمات أوروبية تتخفى وراء شعارات خيرية لدعم الإرهابيين

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حقوقية: قطر تمول منظمات أوروبية تتخفى وراء شعارات خيرية لدعم الإرهابيين حقوقية: قطر تمول منظمات أوروبية تتخفى وراء شعارات خيرية لدعم الإرهابيين

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أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أن المستندات التى نشرها "اليوم السابع" حول تمويل الأسرة الحاكمة فى قطر لمنظمات فى أوروبا تتخفى وراء شعارات خيرية وحقوقية فى أوروبا لتدعم تنظيمات إرهابية فى الشرق الأوسط، هى بمثابة بلاغ للمجتمع حول تورط أمير قطر وأسرته فى خلق شبكات تستغل المناخ المفتوح والحر للمجتمع المدنى فى أوروبا لترتكب أكثر من جريمة.
 
وأضافت مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة أن أول تلك الجرائم هى دعم الإرهاب وتوفير غطاء خيرى وحقوقى له، وثانيها غسيل الأموال عبر هذه الجمعيات...

الموجز

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