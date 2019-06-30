وفد البرلمان بإيطاليا: عرضنا الخطوات الإيجابية لتعزيز دور المرأة فى مصر

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أكدت النائبة دينا عبد العزيز، عضو وفد البرلمانيات المسافر لإيطاليا، أن الوفد المصرى عرض بفخر الخطوات الإيجابية التى تتم فعليا لتعزيز دور المرأة فى مصر، وأكد الوفد فى كثير من اللقاءات على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى داعم قوى لدور المرأة المصرية.

وأضافت النائبة دينا عبد العزيز، أن وفد النائبات أكدن على التعديلات الدستورية أعطت للمرأة 25% من مقاعد البرلمان على الأقل، وأن قانون الإدارة المحلية أعطى للمرأة 25% من مقاعد المجالس المحلية، وأنه تم تغليظ عقوبات جرائم العنف ضد المرأة، وتغليظ العقوبة فى حالة الحرمان من الميراث أو حجب...