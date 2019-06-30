أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: خلط الدين بالسياسة أدى إلى كوارث على يد علماء السوء -
السفيرة عزيزة - كلمة الرئيس السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية 2019 -
الشيخ خالد الجندي في ذكرى ثورة 30 يونيو: أعادتنا إلى ديننا ووطننا -
#حديث_المساء | ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من جماعة كانت تسعى لتحقيق مجدها الشخصي -
#حديث_المساء | ياسمين عز: كل التحية والتقدير لكل مصري يحلم بمستقبل أفضل لبلده -
"تداول" السعودية تحقق 285 مليون ريال أرباحاً خلال 2018 -
سوق الأسهم السعودية يرتفع 3.58% خلال يونيو..ويربح 81 مليار ريال -
السفيرة عزيزة - كلمة الرئيس السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية 2019 -
الصبح - آخر أخبار ( الفن - الرياضة - السياسة ) حلقة الأحد 30- 6 - 2019 -
#حديث_المساء | المنتخب يبدأ تدريبات بدنية استعدادً لمواجهة أوغندا في التاسعة من مساء اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. الموجز

نائب يطالب بإنشاء هيئة "كفاءة الإنفاق" لمتابعة تمويل مشروعات الدولة

Google+ Print
نائب يطالب بإنشاء هيئة "كفاءة الإنفاق" لمتابعة تمويل مشروعات الدولة نائب يطالب بإنشاء هيئة "كفاءة الإنفاق" لمتابعة تمويل مشروعات الدولة

مشاركة
طالب النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وزير المالية بأن تقوم بإنشاء هيئه مستقلة تحت مسمى "هيئة كفاءة الإنفاق"، وأن يتم وضع مهام محددة لتلك الهيئة.
وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بأن تقوم هذه الهيئة بمتابعة جميع المشروعات التى تقوم الدولة بتنفيذها، وقياس كفاءة الإنفاق عند تنفيذها، وأن  يكون من مهامها تقديم أنسب أساليب الإنفاق على جميع المشاريع التى يتم تنفيذها.
 
 مشاركةالموضوعات المتعلقة

الموجز

مواضيع متعلقة
الرئيس السيسي يلتقى مع مسؤولين الحكومة ورؤساء كبرى الشركات فى اليابان

الرئيس السيسي يلتقى مع مسؤولين الحكومة ورؤساء كبرى الشركات فى اليابان

اليوم - رئيس الوزراء يتفقد مبني الحكومة بالعلمين الجديدة

اليوم - رئيس الوزراء يتفقد مبني الحكومة بالعلمين الجديدة

الحكومة أرسلت 4 مشاريع قوانين إلى النواب وبقي 6 بحوزتها

الحكومة أرسلت 4 مشاريع قوانين إلى النواب وبقي 6 بحوزتها

موريتانيا... متحدث الحكومة يعزو قطع الإنترنت لأسباب أمنية ويقدم استقالته

موريتانيا... متحدث الحكومة يعزو قطع الإنترنت لأسباب أمنية ويقدم استقالته