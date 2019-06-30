31.2 مليار دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية

الكويت - مباشر: انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنسبة طفيفة في العام الماضي بلغت 0.34 بالمائة على أساس سنوي، وذلك وفق تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان).

وسجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي الواردة إلى الدول العربية في 2018 نحو 31.2 مليار دولار، مقارنة بـ31.3 مليار دولار في عام 2017.

وعزا التقرير انخفاض التدفقات الاستثمارية إلى تراجع جاذبية مجموعة الدول العربية في مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار لعام 2019، مقارنة بمؤشر العام السابق وكذلك تراجع ترتيبها إلى المرتبة الخامسة على مستوى العالم من بين 7 مجموعات جغرافـية.

وأعلن المدير العام للمؤسسة، عبد الله الصبيح، أن دول الخليج واصلت تصدرها لأداء المجموعات العربية، فيما حلت دول المشرق العربي فـي المرتبة الثانية، وتليهما دول المغرب العربي، ثم حلت دول الأداء المنخفض في المرتبة الرابعة، وذلك مع تراجع أداء المجموعات الأربع في المؤشر مقارنة بمؤشر عام 2018.

الاستثمارات الواردة

ونوه التقرير المعتمد على بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أنكتاد)، بأن الاستثمارات الواردة إلى الـدول العربيـة مثلت 2.4 بالمائة من الإجمالي العالمي البالغ 1297 مليار دولار عام 2018.

وتابع أن العام الماضي شهد تواصل تركز الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد فـي عدد محدود من الدول العربية، حيث استحوذت كل من الإمارات ومصر وسلطنة عمان على 68.5 بالمائة من إجمالي التدفقات الواردة للدول العربية.

وشهدت أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الدول العربية ارتفاعاً بمعدل 3.4 بالمائة إلى 889.4 مليار دولار عام 2018، ومثلت الأرصدة الواردة لدول العربية 2.8 بالمائة من الإجمالي العالمي البالغ 32.3 تريليون دولار.

وشأنها شأن التدفقات تركزت الأرصدة فـي عدد محدود من الدول، إذ استحوذت كل من السعودية والإمارات ومصر على 54.8 بالمائة من الإجمالي.

الاستثمارات الصادرة

وعلى الجانب الآخر ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المبـاشر الصادر من الدول العربية 27.4 بالمائة عند 47.8 مليار دولار، تشكل 2.7 بالمائة من الإجمالي العالمي البالغ 1014 مليار دولار.

وشكلت السعودية والإمارات على التوالي، المصادر الرئيسية للتدفقات الصادرة من المنطقة بنسبة 76 بالمائة للعام السابق.

أما على صعيد أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من الدول العربية فقد بلغت 422.4 مليار دولار بنهاية 2018، ومثلت 1.4 بالمائة من الإجمالي العالمي البالغ نحو 31 تريليون دولار.

مشروعات الاستثمار الأجنبي

ووفق قاعدة بيانات أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر، شهد عام 2018 إنشاء 876 مشروعاً استثمارياً أجنبيا جديداً في الدول العربية بزيادة 56 مشروعاً عن 2017، وتخص تلك المشاريع 701 شركة، وقدرت تكلفة المشروعات بأكثر من83.5 مليار دولار، لتوفر 134.2 ألف فرصة عمل.

وأظهر التقرير أن سلطنة عمان حلت في مقدمة الدول المستقبلة لمشروعات الاستثمار الأجنبي بقيمة 19.6 مليار دولار، تمثل 23.5 بالمائة من الإجمالي، وتلتها السعودية بقيمة 15.5 مليار دولار وبحصة 18.6 بالمائة، ثم الإمارات بـ14.1 مليار دولار، تشكل 16.9 بالمائة.

مشروعات الاستثمار العربي

وعلى صعيد مشروعات الاستثمار العربي البيني، أنشأت 103 شركات عربية 173 مشروعاً جديداً في المنطقة خارج حدود دولها، وقدرت التكلفة الاستثمارية لتلك المشروعات 26.4 مليار دولار، مع توفير32.2 ألف فرصة عمل جديدة.

وحسب الدول المستقبلة لتدفقات الاستثمارات العربية البينية خلال عام 2018 تصدرت سلطنة عمان قائمة الدول العربية باستحواذها على 58.4 بالمائة من إجمالي الاستثمارات، تلتها مصر بحصة 16.3 بالمائة، ثم السعودية بحصة 10.9 بالمائة.

وبشأن الدول المصدرة لتدفقات الاستثمارات العربية البينية، فقد تصدرت الإمارات القائمة بـ73 بالمائة، وتلتها الكويت 10.2 بالمائة، ثم السعودية 10 بالمائة.

وقطاعياً، شكل العقارات أهم قطاع فـي استقطابه للمشروعات العربية البينية في العام الماضي، مستحوذاً على حصة بـ63.6 بالمائة، ويليه الفحم والنفط والغاز بحصة 12.6 بالمائة، ثم قطاع الغذاء والتبغ بحصة 9.3 بالمائة.

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