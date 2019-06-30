ولي العهد السعودي في قمة العشرين.. لقاءات واتفاقيات

الرياض – مباشر: شارك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في فعاليات قمة مجموعة العشرين، التي عقدت على مدار يومين بمدينة أوساكا اليابانية واختتمت أعمالها مساء يوم السبت.

وكانت المملكة العربية السعودية لاعبا بارزا بالقمة على مستوى كافة الأجندة التي ناقشتها من خلال تواجد ولي العهد وزير الدفاع، ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والسياسية الأمير محمد بن سلمان.

وشهدت القمة العديد من القرارات على مستوى الاقتصاد العالمي، ولاسيما فيما يتعلق بأسواق النفط والاتفاق بين السعودية وروسيا على تمديد خفض الإنتاج لما بعد يونيو/حزيران الجاري، إلى جانب إعلان الرئيس الأمريكي استئناف المحادثات التجارية مع الصين ورفع الحظر على شركة هواوي الصينية.

وتحدث ولي العهد السعودي عن عدة محاور بالقمة أبرزها تعزيز الثقة بالأنظمة التجارية والتغيير المناخي ومعالجة القضايا الضريبية للاقتصاد الرقمي، ويرصد "مباشر" أبرز التصريحات والاتفاقيات الموقعة خلال مشاركة الأمير محمد بن سلمان بالقمة في سياق التقرير التالي:

وأكد ولي العهد السعودي، على أهمية تعزيز الثقة بالنظام التجاري المتعدد الأطراف؛ قائلا: "إنه يجب تعزيز القدرة لتحقيق التوافق الدولي من خلال ترسيخ مبدأ الحوار الموسع، والاستناد إلى النظام الدولي القائم على المبادئ والمصالح المشتركة".

ولفت الأمير محمد بن سلمان، إلى ضرورة تعزيز الثقة في النظام التجاري المتعدد الأطراف، والذي يعتمد جوهريا على إصلاح منظمة التجارة العالمية والعمل تحت مظلتها.

وشدد ولي العهد السعودي، على ضرورة معالجة القضايا الضريبية للاقتصاد الرقمي، وعلى أهمية السعي والعمل معا للوصول إلى حلول توافقية بشأن القضايا الضريبية للاقتصاد الرقمي بعام 2020، لتفادي التدابير الحمائية.

وقال الأمير محمد بن سلمان، إن قضية التغير المناخي تقع ضمن أجندة المملكة خلال رئاسة مجموعة العشرين القادمة بالرياض؛ لضمان الاستدامة الاقتصادية.

وأكد الأمير محمد بن سلمان، أن مواجهة آثار التغير المناخي مطلب عالمي، حيث يتسبب النمو الاقتصادي والسكاني في زيادة الانبعاثات المؤثرة في البيئة.

وأضاف ولي العهد السعودي، أن المملكة تؤكد على أهمية التوازن والشمولية، بما في ذلك خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.

والتقى الأمير محمد بن سلمان، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، على هامش القمة.

وأشاد الرئيس الأمريكي، بالإنجازات الكبيرة التي حققها الأمير محمد بن سلمان للمملكة، وبخاصة الجهود في سبيل مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.

وبحث ولي العهد السعودي، في لقاء مع رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية على هامش القمة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء مسيرة العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد.

وأكد الرئيس السيسي، حرص مصر على التنسيق الحثيث مع المملكة تجاه التطورات التي تشهدها حالياً منطقة الشرق الأوسط، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، التي تعد من أولويات وثوابت السياسة المصرية.

والتقى الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش القمة، مؤكدا أهمية التعاون التجاري والاستثماري مع موسكو.

وبحث ولي العهد مع الرئيس الروسي، مجالات التنسيق المشترك لا سيما ما يتعلق بالتبادل التجاري والاستثمار، فضلاً عن التأكيد على أهمية استمرار التعاون في المجال النفطي.

وناقش الأمير محمد بن سلمان، مع رئيسي البرازيل والأرجنتين سبل التعاون الاقتصادي، على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان.

واجتمع ولي العهد، مع رئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري، لبحث آفاق التعاون بين المملكة والأرجنتين، وسبل تطوير علاقات التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

والتقى ولي العهد، في مدينة أوساكا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، جايير بولسونارو، لمناقشة علاقات التعاون بين البلدين، وأهمية تطويرها وتعزيزها، في المجالات كافة.

والتقى الأمير محمد بن سلمان، في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة مجالات التعاون مع البنك بما في ذلك استعدادات المملكة لاستضافة قمة مجموعة دول العشرين القادمة، إضافة إلى دعم المملكة للمشاريع التي يقوم بها البنك في الدول الأكثر حاجة.

واجتمع الأمير محمد بن سلمان، خلال قمة مجموعة العشرين، مع رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي.

وبحث ولي العهد السعودي، مع رئيس الوزراء البريطانية، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

وناقشت المملكة العربية السعودية، ممثلة في ولي العهد، زيادة حجم استثمارات المملكة في جنوب أفريقيا، خلال لقاء مع رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل زيادة الاستثمارات السعودية في جنوب أفريقيا، والتعاون في مجال التصنيع العسكري.

وبحث ولي العهد السعودي، مع رئيس جمهورية إندونيسيا، جوكو ويدودو، تعزيز آفاق التعاون الاستثماري، وتعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين وبخاصة في المجالات الاستثمارية.

وشارك ولي العهد وفد السعودية المشارك في أعمال قمة مجموعة العشرين، قادة ورؤساء وفود الدول في القمة، اليوم في جلسة مصاحبة بعنوان: "تمكين المرأة اقتصاديًا".

وتم خلال الجلسة تقديم عدد من التقارير الخاصة بالمنظمات الدولية حول الجهود المبذولة في هذا الشأن.

واختتم قادة الاقتصادات الكبرى لمجموعة العشرین (جي.20)، یوم السبت، قمتھم التي استمرت یومین في مدينة أوساكا غربي اليابان، بتوافق للآراء بشأن إدارة الاقتصاد العالمي وتحقیق نظام تجارة حر وعادل.

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