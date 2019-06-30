مصرف الراجحي يُعلن عودة قنواته المصرفية للعمل

الرياض- مباشر: قال مصرف الراجحي، اليوم الأحد، إن جميع قنواته المصرفية الآن متاحة للعملاء.

وجاء ذلك بعد إعلان البنك أمس عبر صفحته بموقع التواصل- تويتر، عن وجود عطل فني في بعض القنوات الإلكترونية المصرفية ما عدا أجهزة الصراف الآلي المتوفرة.

وقدم البنك اعتذاره للعملاء عن أي إزعاج.

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