سوق الأسهم السعودي يرتفع بالتعاملات الصباحية

الرياض – مباشر: ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية - تاسي بالتعاملات الصباحية لجلسة اليوم الأحد؛ وسط ارتفاع شبه جماعي للقطاعات، وبالمثل ارتفع مؤشر السوق الموازي - نمو بنحو 0.88 بالمائة.

وبحلول الساعة 11 بتوقيت المملكة ارتفع "تاسي" بنسبة 0.81 بالمائة، ليرتفع إلى مستوى 8867.48 نقطة؛ ليربح نحو 70.51 نقطة.

وجرى التعامل على 23.84 مليون سهم بقيمة 524.987 مليون ريال سعودي، من خلال تنفيذ 20.48 ألف صفقة.

وتصدر الارتفاعات قطاع الاتصالات بنسبة 1.53 بالمائة، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنحو 1.43 بالمائة، كما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنحو 1.16 بالمائة.

وعلى صعيد أداء الأسهم، كان سهم "ثمار" الأكثر نمواً بنسبة 7.59 بالمائة، بعد رفع تعليق تداول السهم ابتداء من اليوم الأحد الموافق 30 يونيو 2019. وتلاه سهم أميانتيت بنحو 6.7 بالمائة، كما ارتفع أداء سهم أنابيب بنحو 3.46 بالمائة.

وفي المقابل، تصدر التراجعات سهم الحكير بنحو 3.69 بالمائة، وسهم مشاركة ريت بنحو 3.59 بالمائة، وسجل أيضاً سهم الجزيرة ريت بنحو 2.41 بالمائة.

وتصدر التداولات في السيولة، سهم الراجحي بنحو 78.227 مليون ريال، وكان سهم أميانتيت الأنشط في حجم التداول بنحو 2.89 مليون سهم.

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