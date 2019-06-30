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الجزائر... طائرات مسيرة تدمر أهدافا للجماعات الإرهابية

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وذكرت الوزارة، بحسب قناة "النهار" الجزائرية، أن طائرات دون طيار جزائرية الصنع من طراز"الجزائر- 55" نفذت، خلال الأسبوع الأخير من هذا الشهر، عدة طلعات استطلاعية جوية نهارية وليلية بغرض تدمير أهداف للجماعات الإرهابية.

© AP Photo / Uncredited

وأوضحت الوزارة أنه "استهلت المهمة التي نفذت باحترافية ودقة عالية، بتنفيذ استطلاع جوي تمكنت خلاله الأطقم الأرضية للطائرات من الحصول على بيانات آنية تم على ضوئها تحديد الأهداف المراد تدميرها".

وتابعت "لتباشر إثرها طائرات بدون طيار طلعات جوية وتدمير الأهداف، وهي العملية التي نفّذت بنجاح باستعمال تقنيات ومنظومات الطائرات دون طيار التي تتلائم مع العمل في الظروف الليلية والنهارية في اتجاه الأهداف المحددة".

كما لفتت إلى أن "الأطقم الأرضية أظهرت، خلال هذه العمليات التي نفذت في ظروف جيدة، تحكما عاليا في تنفيذ مثل هذه المهام، كما أثبتت الطائرات نجاعتها القتالية والعملياتية في تنفيذ هذا النوع من العمليات وتدمير الأهداف بفعالية ودقة، العملية لا تزال متواصلة".

وأوضحت أن العملية جاءت بتوجيهات وتعليمات الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي المتعلقة بتنفيذ مهام تكتيكية باستعمال طائرات دون طيار. ومواصلة للعمليات المنفذة في إطار الاستخدام الميداني لهذا العتاد المتطور خاصة في عمليات مكافحة الإرهاب وحماية حدودنا الوطنية.

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