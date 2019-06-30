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30 سهما تقتنص 83% من المؤشر السعودي.. و"الأهلي" يتخطى "سابك"

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من: ثابت شحاتة

الرياض ـ مباشر: أعلنت السوق المالية (تداول)، اليوم الأحد عن تحديث الأسهم الحرة لجميع الشركات بنهاية الربع الثاني من عام 2019م، كما بنهاية جلسة الخميس 27 يونيو/ حزيران الجاري.

وقالت "تداول"، في بيان إنه تم اعتماد الأسهم الحرة المحدثة في حساب مؤشر السوق السعودية ومؤشرات القطاعات، اعتبارا من جلسة اليوم الأحد 30 يونيو/ حزيران.

وكشفت إحصائية لـ"مباشر" تستند إلى بيانات "تداول"، أن أكبر 30 سهما بالمؤشر العام، اقتنصت نحو 82.6 بالمائة، من إجمالي المؤشر.

وتصدر مصرف الراجحي، كعادته، قائمة الأعلى وزنا في المؤشر، بعد استحواذه على 16.01 بالمائة من إجمالي المؤشر العام للسوق بنهاية الربع الثاني من 2019.

وجاء البنك الأهلي بالمركز الثاني بنسبة بلغت 7.65 بالمائة، ليتخطى سهم "سابك"، الذي حل بالمركز الثالث، مستحوذا على 7.62 بالمائة من المؤشر العام.

وحل سهم "سابك" بالمركز الثاني في قائمة الأعلى وزنا بالمؤشر بنهاية الربع الأول من 2019.

واقتنص سهم الاتصالات السعودية 4.91 بالمائة، من المؤشر بنهاية الربع الثاني من 2019، تلاه بنك الرياض بنسبة بلغت 4.68 بالمائة.

واستحوذ 28 سهما على أكثر من 1 بالمائة من المؤشر العام للسوق السعودي، بنهاية الربع الثاني من 2019، كان أقلها سهم "استثمار" اذلي بلغت نسبته 1.01 بالمائة.

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