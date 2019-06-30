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مجلس إدارة "أبو معطي للمكتبات" يوصي بتوزيع 50 هللة

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مجلس إدارة "أبو معطي للمكتبات" يوصي بتوزيع 50 هللة مجلس إدارة "أبو معطي للمكتبات" يوصي بتوزيع 50 هللة

الرياض- مباشر: أوصى مجلس إدارة شركة "عبدالله سعد أبومعطي للمكتبات"، مدرجة بالسوق الموازي لسوق الأسهم "تداول"، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5 بالمائة من رأس المال بما يعادل 50 هللة للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس/ آذار 2019.

وأضافت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الأحد، أن أحقية الأرباح تكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

وأوضحت أن الجمعية سيعلن عن موعد انعقادها لاحقاً بعد الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.

ويبلغ رأس المال الحالي للشركة نحو 160 مليون ريال موزعين على 16 مليون سهم ليصل إجمالي الأرباح الموزعة 8 مليون ريال.

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