"عذيب للاتصالات" تعلن عدم تمكنها من نشر قوائم مالية سابقة

الرياض – مباشر: قالت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو) إنها لم تتمكن من نشر قوائمها المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث من السنة المالية 2018، بالإضافة إلى النتائج السنوية المنتهية في 31 مارس/آذار 2019 في الوقت المحدد على موقع "تداول".

وأضافت الشركة في بيان لها على "تداول" اليوم الأحد، أن سبب التأخير يعود إلى تعيين مراجع حسابات جديد، ولن يتمكن من فحص القوائم المالية المذكورة حتى يتم تعيينه من قبل الجمعية العامة المقرر عقدها بنهاية شهر يوليو/تموز 2019، بالإضافة إلى أن المراجع الخارجي يحتاج لمزيد من الوقت لفحص القوائم المالية.

وتوقعت الشركة، انتهاء مراجع الحسابات المزمع تعيينه من فحص ونشر القوائم المالية في موعد أقصاه نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2019.

وأوضحت "عذيب للاتصالات"، أنه لا يمكنها تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب عليه تأجيل نشر القوائم المالية للشركة.

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