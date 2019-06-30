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"العربية للأنابيب" توقع عقد توريد أنابيب لـ"أرامكو" بـ43 مليون ريال

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"العربية للأنابيب" توقع عقد توريد أنابيب لـ"أرامكو" بـ43 مليون ريال "العربية للأنابيب" توقع عقد توريد أنابيب لـ"أرامكو" بـ43 مليون ريال

الرياض- مباشر: أعلنت الشركة العربية للأنابيب "أنابيب"، عن فوزها يوم الخميس الماضي 27 يونيو 2019، بعقد لتوريد أنابيب صلب لتبطين آبار البترول والغاز لشركة "أرامكو " بقيمة تتجاوز 43 مليون ريال.

 وقالت الشركة في بيان لها على "تداول" اليوم الأحد، إن مدة العقد 10 أشهر، على أن يكون التوريد من مصنع الشركة في الرياض.

وأضافت الشركة في البيان أن الأثر المالي سيظهر خلال الربع الثاني لعام 2020م، مشيرة إلى عدم وجود أية أطراف ذات علاقة.

وتمكنت الشركة العربية للأنابيب (أنابيب) من التحول للربحية خلال الربع الأول من عام 2019 على أساس سنوي ليصل صافي الربح إلى 8.1 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بخسائر قيمتها 8.8 مليون ريال في الربع الأول من عام 2018. 

وكانت الشركة تحولت للخسائر بالعام 2018، بصافي خسارة بلغ 122.6 مليون ريال، مقابل أرباح صافية بلغت 5.2 مليون ريال للعام السابق.

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