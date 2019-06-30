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السوق السعودية ترفع تعليق التداول على سهم "ثمار"

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السوق السعودية ترفع تعليق التداول على سهم "ثمار" السوق السعودية ترفع تعليق التداول على سهم "ثمار"

الرياض- مباشر: أعلنت شركة السوق المالية "تداول" عن رفع تعليق تداول سهم الشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار" في السوق ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 30 يونيو 2019.

وقالت "تداول" في بيان لها اليوم الأحد، إن القرار جاء بعد إعلان الشركة عن قوائمها المالية (النتائج المالية للربع الأول 2019)، وذلك استناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية.

وتم تعليق تداول سهم "ثمار" في 18 يونيو / حزيران الماضي لعدم إعلان الشركة نتائجها المالية للربع الأول 2019 خلال المدة النظامية.

وارتفع سعر سهم الوطنية للتسويق الزراعي، عقب إعادة التداول عليه، بنسبة 8.37 بالمائة عند سعر 22.26 ريال بحلول الساعة 10:22 بتوقيت السعودية.

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