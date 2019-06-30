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رئيس الوزراء الياباني يُعلق على رؤية السعودية 2030

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رئيس الوزراء الياباني يُعلق على رؤية السعودية 2030 رئيس الوزراء الياباني يُعلق على رؤية السعودية 2030

الرياض- مباشر: التقى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، وذلك في مدينة أوساكا اليابانية.

وأشاد رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، وفقاً لوكالة الأنباء - واس، بما تشهده المملكة العربية السعودية من تقدم وفق رؤية المملكة 2030، لافتاً إلى حرص حكومة اليابان واستعدادها من خلال القطاعين العام والخاص لتقديم المزيد من الجهد والتعاون مع المملكة.

وأبدى رئيس وزراء اليابان، خلال لقائه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش مشاركته في قمة العشرين، استعداد حكومته للتعاون في سبيل إنجاح أعمال قمة دول مجموعة العشرين القادمة التي ستستضيفها المملكة.

 وقال ولي العهد خلال اللقاء: "سنعمل سوياً للتحضير لقمة العشرين في 2020 م في المملكة العربية السعودية".

وجرى مناقشة آفاق التعاون بين البلدين الصديقين وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية وسبل وتعزيز العلاقات الثنائية.

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