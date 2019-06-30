أرباح "الحكير" ترتفع 40% بالسنة المنتهية في مارس 2019

الرياض ـ مباشر: ارتفعت أرباح شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (الحكير)، نحو 39.87 بالمائة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس / آذار 2019، مقارنة بالعام السابق.

وكشفت البيانات المالية للشركة على "تداول" اليوم الأحد، ارتفاع صافي الربح إلى 144.75 مليون ريال، بالعام المنتهي في مارس / آذار الماضي مقابل 103.49 مليون ريال للعام السابق.

وعزت الشركة، ارتفاع صافي الأرباح، إلى تخفيض التكلفة المباشرة للمبيعات، وتخفيض مصاريف البيع والتسويق، والمصاريف العمومية والإدارية إلى جانب تحسن إيرادات العمليات الأخرى.

وتنتهي السنة المالية للشركة بنهاية شهر مارس من العام الميلادي.

وأظهرت البيانات المالية للشركة خلال الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر / كانون الأول 2018، تراجع صافي الأرباح بنسبة 45.47 بالمائة، إلى 26.5 مليون ريال.

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