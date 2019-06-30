دعوة من الملك سلمان إلى الرئيس الموريتاني الجديد

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وحسب وكالة الأنباء الموريتانية، "تلقى الغزواني اتصالا هاتفيا من ملك السعودية ، لتهنئته بالفوز بالانتخابات الرئاسية، متمنيا له السداد والتوفيق في مهامه السامية".

وشدد الملك سلمان في اتصاله على "حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز وتطوير العلاقات الأخوية مع موريتانيا، بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين".

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية، يوم الاثنين الماضي، فوز وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني بالانتخابات الرئاسية في بالبلاد.

وقال لجنة رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد فال ولد بلال: "الغزواني رئيسا لموريتانيا بنسبة 52.01 بالمائة". وأضاف أن "الانتخابات التي جرت السبت تعتبر انتصارا للشعب الموريتاني ولبنة في تعزيز ديمقراطية البلد"، مؤكدا أن "اللجنة نظمت انتخابات شفافة فتحت الباب أمام أول تناوب سلمي على السلطة في تاريخ البلد".

وكان أربعة مرشحين للانتخابات الرئاسية الموريتانية قد أعلنوا، أمس الأحد، رفضهم للنتائج الأولية للانتخابات التي أسفرت عن فوز مرشح السلطة، وزير الدفاع السابق، محمد ولد الغزواني. وقال المرشحون بيرام ولد اعبيد، وسيدي محمد ولد بوبكر، ومحمد ولد مولود، وكان حامدينو، في مؤتمر صحفي بنواكشوط "نرفض هذا النتائج التي لا تعكس تطلعات الشعب الموريتاني لإحداث التغيير".

واستدعى وزير الداخلية الموريتاني أحمد ولد عبد الله، مرشحي المعارضة الأربعة للانتخابات الرئاسية، بعد ساعات من إصدارهم بيانا أعلنوا فيه رفضهم بشدة للنتائج التي أعلنها المرشح محمد ولد الغزواني.