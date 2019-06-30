فاين الصحية القابضة تزيح الستار عن أحدث حلولها من ورق التنشيف للمطبخ

كشفت مجموعة فاين الصحية القابضة، التي تعتبر واحدة من المجموعات الرائدة في صناعة منتجات الورق الصحي وحلول التعقيم المبتكرة، عن ورق التنشيف Super Towel PRO، والذي يتميز بخصائص تجعل منه خط الدفاع الأول عندما يتعلق الأمر بالنظافة المنزلية.

وبفضل مزاياه التي يعد من أبرزها القوة والمرونة الاستثنائية في تصميمه ثلاثي الطبقات، إلى جانب القدرة العالية على الامتصاص، فإن ورق تنشيف Super Towel PRO يعتبر الورق المثالي للتنظيف الفائق وبكفاءة عالية سواء في أعمال التنظيف الصعبة أو تلك البسيطة.

وبفضل تكنولوجيا 4D التي تتفرد بها مجموعة فاين، والتي تستخدم تقنية نقش كيميائية جديدة تم تطويرها لتحسين خصائص الورق المهمة مثل المقاومة، والامتصاصية، فإنه يمكن لـورق تنشيف Super Towel PRO من فاين توفير امتصاص وتنظيف تصل قوته إلى أربعة أضعاف تلك الموجودة في ورق التنشيف التقليدي.

وبهذه المناسبة، قالت رئيسة قسم تسويق مناديل الورق الصحي في مجموعة فاين الصحية القابضة، أندريا جنجوا: "نثق بأن تجارب زبائننا مع ورق تنشيف Super Towel PRO ستبرز مدى الاستحسان الذي سيناله من قبلهم، ذلك أنهم سيختبرون بأنفسهم المزايا الاستثنائية التي يوفرها. وتعد سلسلة منتجات الورق الصحي لدينا بمثابة حجر أساس لأعمالنا؛ حيث قمنا بحشد جهودنا في ابتكار منتج فعال وموثوق للغاية يبرز كخيار أول للمستهلكين ضمن جميع الأسواق التي نعمل فيها."

هذا وأدى تصميم المنتج ليتم استخدامه مرة واحدة، إلى جانب احتوائه على تقنية "ستيري بروSteripro™ - ™" الخاصة بالتعقيم والحماية، إلى اختيار Super Towel PRO ليكون ورق التنشيف الوحيد الحاصل على شهادة معهدISEGA الألماني "للاستخدام الآمن مع الغذاء". كما أنه نال توصية معهد العناية بالصحة والنظافة الأسرية، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي حول الممارسات العالمية المثلى للنظافة وأهميتها للصحة العامة الفردية والأسرية، والذي يعمل تحت إشراف وتوجيه الجمعية الطبية العالمية