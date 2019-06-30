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الخطوط السعودية تُعلن أولى رحلاتها إلى مطار خليج نيوم

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الرياض- مباشر: أعلنت الخطوط اليوم الأحد، عن أولى رحلاتها إلى مطار خليج نيوم، وذلك بعد نجاح تحويله إلى مطار تجاري.

ويعد مطار خليج نيوم الذي يقع في منطقة شرما أول مطارات المشروع، ويهدف إلى تسهيل التنقل من وإلى منطقة نيوم في المرحلة الحالية.

واحتفلت شركة نيوم بأول رحلة تجارية، وحضر مراسم التدشين الرئيس التنفيذي لشركة نيوم نظمي النصر والمدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية صالح الجاسر ومجموعة من المسؤولين.

وفي المستقبل، فمن المقرر إنشاء مطار دولي جديد بطراز وتصميم عالمي فائق التقنية. 

جانب من الاحتفال بتدشين أولى رحلات الخطوط السعودية لمطار خليج نيوم

ترشيحات:

بيان من وزارة الاتصالات السعودية بشأن مطار نيوم

وكالة: اتفاق سعودي روسي على مواصلة الالتزام بخفض إنتاج النفط

الاحتياطي العام للحكومة السعودية يتراجع 16.7% خلال مايو..وقفزة بالحساب الجاري

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