إعلان الشركة العربية للأنابيب عن توقيع عقد مع ارامكو السعودية لتوريد انابيب بقيمة تتجاوز 43 مليون ريال

بند توضيح مقدمة تعلن الشركه العربيه للانابيب عن فوزها بعقد لتوريد انابيب لشركة ارامكو السعوديه بقيمة تتجاوز 43 مليون ريال تاريخ اعلان الترسية 1440-10-24 الموافق 2019-06-27 موضوع العقد تعلن الشركه العربيه للانابيب عن فوزها بعقد لتوريد انابيب لشركة ارامكو السعوديه بقيمة تتجاوز 43 مليون ريال تاريخ توقيع العقد 1440-10-24 الموافق 2019-06-27 قيمة العقد تزيد عن 43 مليون ريال تفاصيل العقد تعلن الشركة العربية للأنابيب عن فوزها يوم 27 يونيو 2019 بعقد توريد أنابيب صلب لتبطين آبار البترول والغاز لشركة ارامكو السعودية بقيمة تتجاوز ال43 مليون ريال من مصنع الشركة في الرياض وسيظهر الأثر المالي خلال الربع الثاني من عام 2020 م بإذن الله. مده العقد 10 اشهر الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها الربع الثاني لعام 2020م أطراف ذات علاقة لايوجد
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