أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي في ذكرى ثورة 30 يونيو: أعادتنا إلى ديننا ووطننا -
#حديث_المساء | ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من جماعة كانت تسعى لتحقيق مجدها الشخصي -
#حديث_المساء | ياسمين عز: كل التحية والتقدير لكل مصري يحلم بمستقبل أفضل لبلده -
"تداول" السعودية تحقق 285 مليون ريال أرباحاً خلال 2018 -
سوق الأسهم السعودية يرتفع 3.58% خلال يونيو..ويربح 81 مليار ريال -
السفيرة عزيزة - كلمة الرئيس السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية 2019 -
الصبح - آخر أخبار ( الفن - الرياضة - السياسة ) حلقة الأحد 30- 6 - 2019 -
#حديث_المساء | المنتخب يبدأ تدريبات بدنية استعدادً لمواجهة أوغندا في التاسعة من مساء اليوم -
#حديث_المساء | غداً.. بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد.. -
مفاجأة.. عمرو دياب لم يتزوج دينا الشربيني حتى الان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

إعلان الشركة العربية للأنابيب عن توقيع عقد مع ارامكو السعودية لتوريد انابيب بقيمة تتجاوز 43 مليون ريال

Google+ Print
إعلان الشركة العربية للأنابيب عن توقيع عقد مع ارامكو السعودية لتوريد انابيب بقيمة تتجاوز 43 مليون ريال إعلان الشركة العربية للأنابيب عن توقيع عقد مع ارامكو السعودية لتوريد انابيب بقيمة تتجاوز 43 مليون ريال
بند توضيح مقدمة تعلن الشركه العربيه للانابيب عن فوزها بعقد لتوريد انابيب لشركة ارامكو السعوديه بقيمة تتجاوز 43 مليون ريال تاريخ اعلان الترسية 1440-10-24 الموافق 2019-06-27 موضوع العقد تعلن الشركه العربيه للانابيب عن فوزها بعقد لتوريد انابيب لشركة ارامكو السعوديه بقيمة تتجاوز 43 مليون ريال تاريخ توقيع العقد 1440-10-24 الموافق 2019-06-27 قيمة العقد تزيد عن 43 مليون ريال تفاصيل العقد تعلن الشركة العربية للأنابيب عن فوزها يوم 27 يونيو 2019 بعقد توريد أنابيب صلب لتبطين آبار البترول والغاز لشركة ارامكو بقيمة تتجاوز ال43 مليون ريال من مصنع الشركة في الرياض وسيظهر الأثر المالي خلال الربع الثاني من عام 2020 م بإذن الله. مده العقد 10 اشهر الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها الربع الثاني لعام 2020م أطراف ذات علاقة لايوجد

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
سوق الأسهم السعودية يرتفع 3.58% خلال يونيو..ويربح 81 مليار ريال

سوق الأسهم السعودية يرتفع 3.58% خلال يونيو..ويربح 81 مليار ريال

"تداول" السعودية تحقق 285 مليون ريال أرباحاً خلال 2018

"تداول" السعودية تحقق 285 مليون ريال أرباحاً خلال 2018

هيئة السوق السعودية توافق على طرح 20%من رؤوم التجارية بالموازي

هيئة السوق السعودية توافق على طرح 20%من رؤوم التجارية بالموازي

الصناعات العسكرية السعودية تتفق مع 3شركات كورية لإنشاء مشروع بالمملكة

الصناعات العسكرية السعودية تتفق مع 3شركات كورية لإنشاء مشروع بالمملكة