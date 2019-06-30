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"تداول" السعودية تعلن عن تحديث المؤشرات للربع الثاني من 2019

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"تداول" السعودية تعلن عن تحديث المؤشرات للربع الثاني من 2019 "تداول" السعودية تعلن عن تحديث المؤشرات للربع الثاني من 2019

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة السوق المالية (تداول)، عن تحديث مؤشر السوق الرئيسية (تاسي)، ومؤشرات القطاعات، للربع الثاني من 2019م.

وقالت "تداول" في بيان لها اليوم الأحد، إنه تم إضافة شركة المراكز العربية إلى المؤشر العام للسوق، ومؤشر قطاع إدارة وتطوير العقارات.

وأشارت إلى أنه تم إضافة صندوق الخبير ريت، إلى مؤشر السوق ومؤشر قطاع الصناديق العقارية المتداولة.

وعلى الجانب الآخر، قررت "تداول" استبعاد أسهم شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري من حساب مؤشر السوق، ومؤشر قطاع السلع الرأسمالية.

وأكدت "تداول"، على أنه سيتم تفعيل هذه التعديلات حسب الإقفال ليوم الخميس 27 يونيو / حزيران الجاري.

وأنهى المؤشر العام للسوق السعودي تعاملات الخميس الماضي، على ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي؛ بدعم مباشر من مكاسب أغلب القطاعات والتي تصدرها البنوك الأعلى وزنا بالمؤشر.

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