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"وقت اللياقة" تفتتح مركزين جديدين باستثمارات 18 مليون ريال

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"وقت اللياقة" تفتتح مركزين جديدين باستثمارات 18 مليون ريال "وقت اللياقة" تفتتح مركزين جديدين باستثمارات 18 مليون ريال

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة"، عن افتتاح مركزين رياضيين جديدين بمدينة جدة، مركز للرجال وآخر للنساء، بإجمالي استثمارات 17.6 مليون ريال. 

وقالت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الأحد، إن المركزان يقعان على طريق مكة - حي الأمير فواز بمدينة جدة، وتبلغ مساحتهما الإجمالية 7.5 ألف متر مربع، ويحتوي كل منهما على جميع خدمات وقت اللياقة فئة الفتنس.

وأشارت إلى أنه سوف يظهر الأثر المالي الناتج عن افتتاحهما اعتباراً من الربع الثالث من العام الحالي 2019م.

ونوهت الشركة إلى أن عدد المراكز التي تم افتتاحها خلال العام 2019م، ارتفع إلى 10 مراكز، ليصل إجمالي مراكز الشركة داخل وخارج المملكة إلى 134 مركزا رياضيا.

وأعلنت الشركة، في مايو الماضي، عن افتتاح الفرع الأول للسيدات من فئة بلس في المملكة، في شهر أغسطس / آب المقبل.

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