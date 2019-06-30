إعلان من شركة السوق المالية السعودية (تداول) بشأن رفع تعليق تداول سهم الشركة الوطنية للتسويق الزراعي

إشارةً إلى إعلان شركة السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 15/10/1440هـ الموافق 18/06/2019م بشأن تعليق تداول سهم الشركة الوطنية للتسويق الزراعي في السوق ابتداءً من 15/10/1440هـ الموافق 18/06/2019م وذلك لعدم التزامها بنشر قوائمها المالية النتائج المالية الربع الأول 2019 خلال المدة النظامية المحددة.

وحيث أعلنت الشركة بتاريخ 24/10/1440هـ الموافق 27/06/2019م عن قوائمها المالية النتائج المالية الربع الأول 2019، واستناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (2017-123-3) بتاريخ (9/4/1439هـ) الموافق (27/12/2017م)، تعلن شركة السوق المالية السعودية (تداول) رفع تعليق تداول سهم الشركة ابتداءً من يوم الاحد 27/10/1440هـ الموافق 30/06/2019م.