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إعلان من شركة السوق المالية السعودية (تداول) بشأن رفع تعليق تداول سهم الشركة الوطنية للتسويق الزراعي

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إعلان من شركة السوق المالية السعودية (تداول) بشأن رفع تعليق تداول سهم الشركة الوطنية للتسويق الزراعي إعلان من شركة السوق المالية السعودية (تداول) بشأن رفع تعليق تداول سهم الشركة الوطنية للتسويق الزراعي

إشارةً إلى إعلان شركة السوق المالية (تداول) بتاريخ 15/10/1440هـ الموافق 18/06/2019م  بشأن تعليق تداول سهم الشركة الوطنية للتسويق الزراعي في السوق ابتداءً من 15/10/1440هـ الموافق 18/06/2019م وذلك لعدم التزامها بنشر قوائمها المالية النتائج المالية الربع الأول 2019 خلال المدة النظامية المحددة.

وحيث أعلنت الشركة بتاريخ 24/10/1440هـ الموافق 27/06/2019م عن قوائمها المالية النتائج المالية الربع الأول 2019، واستناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (2017-123-3) بتاريخ (9/4/1439هـ) الموافق (27/12/2017م)، تعلن شركة السوق المالية السعودية (تداول) رفع تعليق تداول سهم الشركة ابتداءً من يوم الاحد 27/10/1440هـ الموافق 30/06/2019م.

مباشر (اقتصاد)

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