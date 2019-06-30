إعلان شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31 / 03 / 2019م

بند توضيح مقدمة تعلن شركة عبدالله سعد أبومعطي للمكتبات عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 / 03/ 2019م على النحو التالي : تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1440-10-27 الموافق 2019-06-30 اجمالي المبلغ الموزع 8,000,000 ريال عدد الأسهم المستحقة للأرباح 16,000,000 سهم حصة السهم من التوزيع 0.5 نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية % 5 تاريخ الأحقية أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي سيعلن عن موعد انعقادها لاحقاً بعد الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة. تاريخ التوزيع سوف يتم الإعلان عنه لاحقاً

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