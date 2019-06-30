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اعلان شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2019-03-31

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اعلان شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2019-03-31 اعلان شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2019-03-31
بلغ إجمالي مبيعاتنا لهذا العام 5,425 (خمسة مليارات وأربعمائة وخمسة وعشرين مليون ريال) مقارنة بـ 6,116 (ستة مليارات ومائة وستة عشر مليون ريال) العام الماضي بانخفاض قدره 11.3٪.

تم إعداد البيان المالي وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية ولمزيد من التفاصيل حول سياساتنا المحاسبية ، يرجى الرجوع إلى الملاحظات 5 و 6 و 7 على الملاحظات المرفقة بتقرير التدقيق كما في نهاية مارس 2019.

بلغت حقوق المساهمين (بدون حقوق أقلية) هدا العام2,477.5 مليون ريال مقارنة بـ 2,248.2ريال سعودي في نهاية العام الماضي بزيادة قدرها 10.2٪. بلغت حقوق الأقلية هدا العام -67 مليون ريال مقارنة بـ -64 ريال سعودي في نهاية مارس 2018 بانخفاض قدره 4.7٪.

بلغ إجمالي الدخل الشامل لهذا العام 229 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 135 مليون ريال سعودي في العام الماضي بزيادة قدرها 69.7٪ ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة فروق تحويل العملات الأجنبية.

مباشر (اقتصاد)

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