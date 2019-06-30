إعلان شركة التأمين العربية التعاونية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

2- الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3- الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

5- الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية للعام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابهم، وهم كلاً من: العظم والسديري محاسبون ومراجعون قانونيون و.شركة ابراهيم أحمد البسام وشركائه محاسبون قانونيون(المحاسبون المتحالفون).

6- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة العربية للتموين والتجارة (أسترا) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ غسان عقيل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية علماً أن قيمة التعاملات في عام 2018م كانت قيمتها 222,589 ريال سعودي.

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة عبدالهادي عبدالله القحطاني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية، علماً أن قيمة التعاملات في عام 2018م كانت قيمتها 5,367,958 ريال سعودي.

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية، علماً أن قيمة التعاملات في عام 2018م كانت قيمتها 682,790 ريال سعودي.

9- الموافقة على على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و عضو مجلس الإدارة الأستاذ غسان عقيل والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية، علماً أن قيمة التعاملات في عام 2018م كانت قيمتها 291,503 ريال سعودي.

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالعزيز بن صالح العمير والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية، علماً أن قيمة التعاملات في عام 2018م كانت قيمتها 222,411 ريال سعودي.

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و عضو مجلس الإدارة الأستاذ أحمد بن سليمان الجاسر والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية، علماً أن قيمة التعاملات في عام 2018م كانت قيمتها 3,843 ريال سعودي.

12- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و عضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالرحمن بن محمد العنقري والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة والترخيص بها لعام قادم دون أي مزايا تفضيلية، علماً أن قيمة التعاملات في عام 2018م كانت قيمتها 53,584 ريال سعودي.

13- الموافقة على صرف مبلغ وقدره 790 ألف ريال كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م