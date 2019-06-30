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إعلان شركة التأمين العربية التعاونية عن إستقالة عضو لجنة المراجعة

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إعلان شركة التأمين العربية التعاونية عن إستقالة عضو لجنة المراجعة إعلان شركة التأمين العربية التعاونية عن إستقالة عضو لجنة المراجعة
تعلن شركة التأمين العربية التعاونية عن إستقالة عضو لجنة المراجعة الأستاذ/ علي بن عبدالله الحربي (من خارج مجلس الإدارة) والتي تقدم بها في تاريخ 13/05/2019 ، حيث تعود أسباب الإستقالة إلى ظروفه العملية.

وقد وافق مجلس الإدارة على طلب الإستقالة في إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ الأربعاء 27/06/2019م على أن يبدأ سريانها من تاريخ 13/05/2019م.علما بان تاريخ بداية عضوية العضو المستقيل لدورة لجنة المراجعة الحالية كانت بتاريخ 04/06/2017.

وبذلك يتقدم أعضاء مجلس إدارة الشركة بالشكر والتقدير للأستاذ /علي بن عبدالله الحربي على جهوده خلال فترة عضويته في لجنة المراجعة متمنين له دوام التوفيق و السداد .

وسوف يتم الإعلان عن أي مستجدات بخصوص ترشيح عضو للجنة المراجعة بدلاً عن العضو المستقيل في حينه.

مباشر (اقتصاد)

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