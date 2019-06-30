إعلان شركة التأمين العربية التعاونية عن إستقالة عضو لجنة المراجعة

تعلن شركة التأمين العربية التعاونية عن إستقالة عضو لجنة المراجعة الأستاذ/ علي بن عبدالله الحربي (من خارج مجلس الإدارة) والتي تقدم بها في تاريخ 13/05/2019 ، حيث تعود أسباب الإستقالة إلى ظروفه العملية.

وقد وافق مجلس الإدارة على طلب الإستقالة في إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ الأربعاء 27/06/2019م على أن يبدأ سريانها من تاريخ 13/05/2019م.علما بان تاريخ بداية عضوية العضو المستقيل لدورة لجنة المراجعة الحالية كانت بتاريخ 04/06/2017.

وبذلك يتقدم أعضاء مجلس إدارة الشركة بالشكر والتقدير للأستاذ /علي بن عبدالله الحربي على جهوده خلال فترة عضويته في لجنة المراجعة متمنين له دوام التوفيق و السداد .

وسوف يتم الإعلان عن أي مستجدات بخصوص ترشيح عضو للجنة المراجعة بدلاً عن العضو المستقيل في حينه.