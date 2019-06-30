تعلن المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن تاريخ توزيع الأرباح النقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2019م

تعلن شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن تاريخ توزيع الأرباح النقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2019م، اعتباراً من يوم الخميس، بتاريخ 08-11-1440هـ، الموافق 11-07-2019م، وفقاً لقرار مجلس الإدارة، في اجتماعه المُنعقد بتاريخ 03-08-1440هـ الموافق 08-04-2019م، والذي تم الإعلان عنه في موقع تداول بتاريخ 09-04-2019م، حيث جاء على النحو التالي:

1. تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة: 03-08-1440هـ الموافق 08-04-2019م

2. اجمالي المبلغ الموزع: 337.5 مليون ريال

3. عدد الأسهم المستحقة للأرباح: 450 مليون سهم

4. حصة السهم من التوزيع: 0.75 ريال

5. نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية: 7.5%

6. تاريخ الأحقية: تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق في يوم الأحد 27-10-1440هـ الموافق 30-06-2019م، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

هذا وسوف تبدأ عملية توزيع الأرباح عن طريق إيداع أرباح المساهمين في محافظهم، بواسطة بنك الرياض، وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين أصحاب المحافظ، وفي حال تعثر عملية الإيداع نأمل زيارة أقرب فرع لبنك الرياض، أو الاتصال ببنك الرياض على هاتف (0114865996) أو (0114865993) أو (0114865957)، أو الاتصال على هاتف الشركة (0112792522) تحويلة 301 أو 302.

وتهيب الشركة بجميع المساهمين الكرام على تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.