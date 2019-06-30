إعلان شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

2- الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3- الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

4- الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة الخريجي والتي لعضو مجلس الإدارة الشيخ/ عبدالله بن عبدالعزيز الخريجي مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها للسنة المالية 2019م وهي عبارة عن عقود تأمين، حيث أن الشيخ/ عبدالله الخريجي يملك مؤسسة الخريجي علما بأن التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغت (314,003) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

5- الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخريجي العقارية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك والترخيص بها للسنة المالية 2019م وهي عبارة عن عقود تأمين، علما بأن التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغت (300,058) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

6- الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخريجي للتجارة والالكترونيات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك والترخيص بها للسنة المالية 2019م وهي عبارة عن عقود تأمين، علما بأن التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغت (248,389) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

7- الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركات الأعضاء في مجموعة تشب والتي تعتبر شركة تشب آي إن إيه عضواً فيها أيضاً. ولأعضاء مجلس الإدارة السيد ستيفن بريان ديكسون ، والسيد سيرج ميشال أوسوف والسيد جايلز ريتشارد وارد مصلحة غير مباشرة بصفتهم ممثلين شركة تشب آي إن إيه في مجلس إدارة الشركة، والترخيص بها للسنة المالية 2019م وهي عبارة عن معاملات إعادة التأمين علما بأن إجمالي أقساط التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغ (40,135,848) ريال سعودي، كما لايوجد أي شروط تفضيلية.

8- الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخريجي للتجارة والإلكترونيات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن عقود اجار مباني، المركز الرئيسي للشركة وفرع جدة وفرع الرياض، والترخيص بها للسنة المالية 2019م علما بأن التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغت (1,399,770) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

9- الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و مؤسسة مركز الصيانة العامة للسيارات المملوكة للشركة العالمية لخدمات التجارة والتعهدات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن تقديم خدمات الصيانة لمركبات العملاء، والترخيص بها للسنة المالية 2019م علما بأن التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغت (2,925,129) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

10- الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخدمات الفنية للأدوات العملية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن حامد دخيل مصلحة مباشرة فيها بصفته من الملاك وهي عبارة عن عقد تأمين، والترخيص بها للسنة المالية 2019م علما بأن التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغت (68,479) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

11- الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخوارزمي للخدمات الإكتوارية المملوكة للشركة العالمية لخدمات التجارة والتعهدات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم من الملاك وهي عبارة عن عقد تأمين المخاطر المهنية في المؤسسات المالية والترخيص بها للسنة المالية 2019م علما بأن التعاملات للسنة السابقة 2018م بلغت (10,900) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

12- الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ار اف اي بي العربية السعودية لوساطة إعادة التأمين حيث تملك شركة الخريجي للإستثمار حصة في شركة ار اف اي بي العربية السعودية لوساطة إعادة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك والترخيص بها للسنة المالية 2019م وهي عبارة عن معاملات إعادة التأمين علما بأن إجمالي أقساط التعاملات للسنة السابقة 2018م مبلغ (12,125,638) ريال سعودي ، كما لايوجد أي شروط تفضيلية.

13- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية 2018م.

14- الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة السادة/ شركة دلويت السعودية والسادة/ شركة الدار لتدقيق الحسابات من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2019م والربع الأول من عام 2020م وتحديد أتعابه.

15- الموافقة على صرف مبلغ (3,037,841) ريال كمكافآة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

16- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح السنة المالية 2018م.

17- الموافقة على تعيين المهندس/ هشام بن عبدالرحمن الخريجي (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 24/07/2021م و ذلك بدلاً عن عضو اللجنة المستقيل الأستاذ/ وهدان بن سليمان القاضي .