تعلن السوق المالية السعودية (تداول) عن إضافة أسهم ووحدات الشركات التالية إلى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشرات القطاعات المذكورة أدناه:
1- صندوق الخبير ريت (قطاع الصناديق العقارية المتداولة).
2- شركة المراكز العربية (إدارة وتطوير العقارات).
وإستبعاد أسهم شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري من حساب مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر قطاع السلع الرأسمالية. وذلك حسب أسعار الاقفال ليوم الخميس 24/10/1440هـ، الموافق 27/06/2019م.
السوق المالية السعودية ( تداول ) تعلن عن صيانة المؤشرات للربع الثاني 2019 م
تعلن السوق المالية السعودية (تداول) عن إضافة أسهم ووحدات الشركات التالية إلى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشرات القطاعات المذكورة أدناه: