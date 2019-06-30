السوق المالية السعودية ( تداول ) تعلن عن صيانة المؤشرات للربع الثاني 2019 م

تعلن السوق المالية السعودية (تداول) عن إضافة أسهم ووحدات الشركات التالية إلى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشرات القطاعات المذكورة أدناه:

1- صندوق الخبير ريت (قطاع الصناديق العقارية المتداولة).

2- شركة المراكز العربية (إدارة وتطوير العقارات).

وإستبعاد أسهم شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري من حساب مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر قطاع السلع الرأسمالية. وذلك حسب أسعار الاقفال ليوم الخميس 24/10/1440هـ، الموافق 27/06/2019م.

مباشر (اقتصاد)