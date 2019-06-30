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إعلان من شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن افتتاح مركزين جديدين بمدينة جدة

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إعلان من شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن افتتاح مركزين جديدين بمدينة جدة إعلان من شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن افتتاح مركزين جديدين بمدينة جدة
افتتحت شركة لجام للرياضة يوم الأحد الموافق 30/06/2019 م مركزين رياضيين جديدين بمدينة جدة، مركز للرجال وآخر للنساء.

يقع المركزان على طريق مكة - حي الامير فواز بمدينة جدة، وتبلغ مساحتهما الإجمالية 7,505 متر مربع، ويحتوي كل منهما على جميع خدمات وقت اللياقة المعروفة فئة الفتنس.

وقد بلغ حجم الاستثمار في هذين المركزين 17.6مليون ريال سعودي، وسوف يظهر الأثر المالي الناتج عن افتتاحهما اعتباراً من الربع الثالث من العام الحالي 2019م.

وبهذا يكون عدد المراكز التي تم افتتاحها خلال العام الحالي 2019م هو 10 مراكز. والذي يجعل إجمالي مراكز شركة لجام للرياضة العاملة داخل وخارج المملكة 134 مركزا رياضيا (باستثناء مركزا رياضيا أغلق بشكل مؤقت في الوقت الحالي للتحويل من مركز رجالي إلى نسائي)

مباشر (اقتصاد)

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