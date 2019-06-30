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شقيق أمير قطر ينشر فيديو للأمير الوالد... ورسالة قوية إلى السعودية

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شقيق أمير قطر ينشر فيديو للأمير الوالد... ورسالة قوية إلى السعودية شقيق أمير قطر ينشر فيديو للأمير الوالد... ورسالة قوية إلى السعودية

وفي مقطع الفيديو، الذي نشره الشيخ خليفة بن حمد على صفحته عبر "تويتر"، قال الشيخ حمد بن خليفة: "اليمن صارلها كم سنة وهي من حرب إلى حرب، ثم لا تسمع بعض التصريحات أنا بنخلص، لا، هذه مثل ذاك الي يقول بسوي وما سويت، ولا شي من الي قلته سويته".

وعلق الشيخ خليفة على مقطع الفيديو الذي لا يمكن لموقع "سبوتنيك" التأكد من تاريخ تصويره أو السياق الذي كان الشيخ حمد بن خليفة يتحدث به، قائلا: "الطبيب".

وفي تغريدة منفصلة، نشر الشيخ خليفة صورة لشعار القمة الخليجية العام 2017، بتعليق قال فيه: "من كان يتصور أنه سيكون شعارا لآخر قمة خليجية.. في ليلتها تحطم شعار "خليجنا واحد" بفعل غدرهم وتآمرهم، لكن سيبقى الشعب الخليجي واحداً مهما حاولوا تمزيقه".

​وتشهد منطقة الخليج أسوأ أزمة في تاريخها بدأت في 5 يونيو/ حزيران 2017، حين قطعت كل من والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

SputnikNews

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