ولي عهد السعودية يشارك في جلسة "تمكين المرأة اقتصادياً"..بقمة العشرين

مباشر: شارك ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد السعودية المشارك في أعمال قمة مجموعة العشرين، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قادة ورؤساء وفود الدول في القمة، اليوم في جلسة مصاحبة بعنوان :" تمكين المرأة اقتصاديًا".

وتم خلال الجلسة تقديم عدد من التقارير الخاصة بالمنظمات الدولية حول الجهود المبذولة في هذا الشأن، بحسب وكالة انباء السعودية "واس".

وأشارت الوكالة إلى أن المتحدثون تطرقوا خلال الجلسة إلى أبرز الجهود في سبيل دعم المرأة اقتصاديًا وأهمية ذلك في رفع الناتج القومي للدول، وكذلك ضرورة التعاون مع الدول الأقل اقتصادًا في سبيل محو الأمية التقنية للمرأة، بالإضافة إلى التدريب المهني، وريادة الأعمال للسيدات، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وإيجاد فرص عمل متساوية.

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