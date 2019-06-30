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اليابان تعرض المساعدة على ابن سلمان لتنفيذ خطة السعودية

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وأشاد شينزو آبي بجهود للحد من اعتمادها على النفط، وقال آبي للأمير محمد في بداية اجتماع ثنائي بعد اجتماع قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا إن "رؤية السعودية 2030 عملية إصلاح رئيسية غير مسبوقة تهدف إلى وقف الاعتماد على النفط وإلى تنويع الصناعة وفقا لمبادرة جلالتكم"، بحسب رويترز.

© Sputnik . Ilya Pitalev

وأضاف أن "اليابان ستواصل بذل أقصى جهد من قبل والقطاع الخاص للمساعدة في نجاحها". من جانبه قال الأمير محمد لأبي من خلال مترجم إن السعودية تريد بذل قصارى جهدها لمواصلة شراكتها القوية مع اليابان.

في سياق متصل، أشاد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، باتفاق بلاده وروسيا على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لأعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط والدول من خارج المنظمة، (أوبك +)، مؤكدا أن الاتفاق سيؤدي لتوازن السوق.

وكتب الفالح، على "تويتر"، يوم السبت 29 يونيو / حزيران: "في لقاء ثنائي على هامش قمة العشرين، اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ولي العهد محمد بن سلمان، على تمديد الاتفاق الحالي لخفض الإنتاج لدول (أوبك +)، بدءا من يوليو / تموز 2019، مما سيمهد إلى خفض المخزونات العالمية، وبالتالي توازن الأسواق، وتعافي معدلات الاستثمار لضمان إمدادات الطاقة المستقبلية".

 

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