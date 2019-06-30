الجيش اليمني يحبط محاولة تقدم لـ"أنصار الله" شمال الضالع

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" بأن "مواجهات اندلعت، مساء السبت، عقب محاولة عناصر من الحوثيين التقدم باتجاه منطقة الزبيريات في جبهة شخب غرب مديرية قعطبة شمال الضالع".

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وأضاف أن "قوات الجيش تمكنت من إحباط هجوم الحوثيين، وأجبرتهم على التراجع، بعد تكبيدهم قتلى وجرحى".

وأشار إلى "استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة تابعة للحوثيين كانت على متن عربة في طريقها إلى مواقع الجماعة في منطقة الريبي بجبهة حجر غرب الضالع".

وأعلنت "أنصار الله"، السبت، استعادة مواقع عسكرية عدة من الجيش اليمني أثر عملية هجومية في مديرية قعطبة شمال الضالع.

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، أمس السبت، اعتراض طائرة أطلقها الحوثيون تجاه منطقة سكنية في عسير.

ونقلت رويترز عن متحدث باسم قوات التحالف التي تقودها السعودية في بيان بثته قناة العربية في ساعة متأخرة من مساء اليوم السبت إن قوات التحالف اعترضت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه منطقة سكنية في عسير بجنوب السعودية.