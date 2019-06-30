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3 أحداث مرتقبة في الأسواق العالمية هذا الأسبوع

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3 أحداث مرتقبة في الأسواق العالمية هذا الأسبوع 3 أحداث مرتقبة في الأسواق العالمية هذا الأسبوع

من: نهى النحاس

مباشر: ينتظر المستثمرون في الأسبوع الجاري إعلان تقرير الوظائف الأمريكي الشهري، إلى جانب الحدث الأكثر أهمية وهو اجتماع منظمة أوبك وحلفائها لمراجعة الإنتاج.

تقرير الوظائف الأمريكي

تكشف الولايات المتحدة عن تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة المقبل وسط توقعات إيجابية.

وتشير تقديرات المحللين إلى أن أكبر في العالم وفر 164 ألف وظيفة جديدة على مدار يونيو/حزيران الجاري، وأن معدل البطالة استقر عند مستوى 3.6 بالمائة.

وفي الشهر الماضي كان اقتصاد الولايات المتحدة أضاف عدد قليل من الوظائف عند مستوى 75 ألف وظيفة فقط.

اجتماع أوبك

تعقد أوبك وحلفائها اجتماع مراجعة اتفاق خفض إنتاج النفط يومي الاثنين والثلاثاء في فيينا.

وكانت أوبك وحلفائها بدأوا منذ مطلع العام الجاري خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، وهو الاتفاق الذي ينتهي اليوم حيث كانت مدته 6 أشهر.

وتوقع ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي أن تتوصل منظمة أوبك وحلفاؤها إلى اتفاق عندما يجتمعون لمناقشة مستويات إنتاجهم العالمي من الخام في فيننا.

فيما أعرب خالد الفالح وزير الطاقة السعودي عن آماله بتوصل المنظمة إلى توافق بشأن تمديد اتفاقها على خفض إنتاج النفط.

عطلة بالسوق الأمريكي

تتوقف تداولات سوق الأسهم الأمريكية يوم 4 يوليو/تموز احتفالاً بعيد الاستقلال، على أن يتم استئناف التعاملات مجدداً في يوم الجمعة.

وفي سياق منفصل، من المقرر أن يتحدث كل من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك "جون وليامز"، ورئيس الفيدرالي في كليفلاند "لوريتا ميستر"-وهي عضو لا يتمتع بحق التصويت في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية- في أحداث منفصلة يوم الثلاثاء.

مباشر (اقتصاد)

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