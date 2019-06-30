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عاجل .. ترامب: اتفقت مع الصين على رفع الحظر عن هواتف هواوي

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عاجل .. ترامب: اتفقت مع الصين على رفع الحظر عن هواتف هواوي عاجل .. ترامب: اتفقت مع الصين على رفع الحظر عن هواتف هواوي

هواوي ستتمكن من مواصلة شراء منتجات الشركات الأمريكية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مؤتمر صحفي في ختام قمة العشرين التي عقدت على مدى يومين في مدينة أوساكا اليابانية، أن بلاده لن تفرض رسوما جديدة على الصين، لكنه أضاف أنه إدارته لن تلغي الرسوم السابقة.

وأوضح أنه مستعد للمضي قدماً في التفاوض مع الصين، مضيفاً:”الصين لديها رغبة حقيقية في التوصل لاتفاق معنا”.

وفي ما يتعلق بملف هواوي، قال: “اتفقت مع الصين على رفع الحظر عن هواتف هواوي”.

أما في ما يتعلق بالشأن الاقتصادي الداخلي، فأكد ترمب أن سياسته حققت أرقاما جيدة في خفض معدلات البطالة في أميركا.

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يذكر أن وكالة “شينخوا” الرسمية كانت أفادت في وقت سابق بأن البلدين سيستأنفان المفاوضات “على أساس المساواة والاحترام المتبادل”.

كما أشارت إلى أن الرئيس الصيني أبلغ نظيره الأميركي بأنه يأمل بأن تعامل الولايات المتحدة الشركات الصينية بشكل منصف.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكد في وقت سابق، السبت، أن اجتماعه بشأن التجارة مع نظيره الصيني (شي جين بينغ) كان “ممتازًا”، مشيرًا إلى أن المفاوضات “عادت إلى مسارها”.

وقال ترمب عقب المحادثات التي جرت على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان: “أجرينا لقاءً جيدًا جدًا بل ممتازًا مع الرئيس الصيني شي”، مضيفًا “عدنا إلى المسار الصحيح”.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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