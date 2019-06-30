عاجل .. ترامب: اتفقت مع الصين على رفع الحظر عن هواتف هواوي

هواوي ستتمكن من مواصلة شراء منتجات الشركات الأمريكية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مؤتمر صحفي في ختام قمة العشرين التي عقدت على مدى يومين في مدينة أوساكا اليابانية، أن بلاده لن تفرض رسوما جديدة على الصين، لكنه أضاف أنه إدارته لن تلغي الرسوم السابقة.

وأوضح ترامب أنه مستعد للمضي قدماً في التفاوض مع الصين، مضيفاً:”الصين لديها رغبة حقيقية في التوصل لاتفاق معنا”.

وفي ما يتعلق بملف هواوي، قال: “اتفقت مع الصين على رفع الحظر عن هواتف هواوي”.

أما في ما يتعلق بالشأن الاقتصادي الداخلي، فأكد ترمب أن سياسته حققت أرقاما جيدة في خفض معدلات البطالة في أميركا.

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يذكر أن وكالة “شينخوا” الرسمية كانت أفادت في وقت سابق بأن البلدين سيستأنفان المفاوضات “على أساس المساواة والاحترام المتبادل”.

كما أشارت إلى أن الرئيس الصيني أبلغ نظيره الأميركي بأنه يأمل بأن تعامل الولايات المتحدة الشركات الصينية بشكل منصف.