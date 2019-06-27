نصايح للفوز فى لعبة روليت الأصلية

من حيث اللعب، تُعد لعبة الروليت واحدة من أبسط ألعاب الكازينو. اللاعب تقريباً لا يشارك بأي شكل من الأشكال في سير اللعب، يشاهد فقط الموزّع وهو يجري عمله المعتاد.



حيث يقوم الموزّع بعملية إدارة عجلة الروليت في اتجاه عقارب الساعة، ثم بعدها يقوم بإلقاء الكرة في الاتجاه المعاكس لحركة العجلة.



تستمر الكرة في الدوران حتى تستقر تماماً في أحد الحفر الموجودة على عجلة الروليت. بعدها يتضح بالطبع اللاعبين الرابحين والخاسرين، وفقاً لتوقعهم مكان استقرار الكرة. حيث يضع اللاعبون مراهناتهم عندما يبدأ الموزّع بتحريك العجلة، وحتى إشارته بعدم قبول المزيد من المراهنات.



سنقدم فى هذا المقال عددا من نصائح لعبة الروليت ، لكن قبلها علينا ان نكتشف بعض القواعد الهامة :



قواعد الروليت

القواعد كما ترى بسيطة للغاية، توقّع رقم ما تستقر عليه الكرة، إذا استقرت الكرة على هذا الرقم تربح، وتخسر إذا استقرت على أي رقم آخر.



ولكن ليست هذه هي القاعدة الوحيدة للفوز في لعبة الروليت ، فهناك عدة رهانات يجب أن تعرف بشأنها:

الرهان الفردي: الرهان الفردي هو الرهان المذكور أعلاه. يخمّن اللاعب رقم واحد تستقر عليه الكرة، ثم يضع رهانه عليه. إذا صح رهان اللاعب، يفوز اللاعب بمقابل ضخم يصل إلى 35 ضعفاً من قيمة رهانه الأساسية.



الرهانات الخارجي: الرهانات الخارجية كثيرة ومتعددة. هذه الرهانات لا تقدم لك أرباحاً كبيرة للغاية مثل الرهانات الفردية، لكن على أقل تقدير تقدّم لك فرصاً أفضل من حيث احتمالات الربح. والرهان الخارجي متنوع وينقسم إلى:

رهان الألوان: يمكنك الرهان على استقرار الكرة على حفرة تحمل اللون الأحمر أو اللون الأسود. في هذه الحالة، أنت تراهن تقريباً على نصف عجلة الروليت. احتمالات ربحك بالطبع ترتفع بشكل كبير مقتربة من 49% تقريباً، ولكن مقدار الربح نفسه ينخفض بشكل كبير ليصل إلى 1:1 من قيمة رهانك الأصلي.



رهان الأعداد: يمكنك أيضاً المراهنة على الأرقام الفردية أو الأرقام الزوجية. وهذا الرهان بالطبع يمنحك نفس احتمالات الفوز وهي 49% تقريباً، ويمنحك نفس مقدار الفوز أيضاً وهو 1:1.



رهانات متنوعة: طاولة مراهنات لعبة الروليت شديدة التنوع. يمكنك المراهنة على عددين أو ثلاثة أو صف كامل من الأرقام الظاهرة على جدول المراهنات. يتراوح مقدار ربحك المتوقع في هذه الحالة من 2:1 وحتى 12:1، وفقاً لعدد الأرقام التي ستقوم باختيارها.



احتمالات الفوز فى الروليت

احتمالات الفوز ومقداره يتناسبان بشكل عسكي مع بعضها البعض. ولذا، أهم النصائح التي يمكن أن تساعدك في الفوز بلعبة الروليت هي استخدام الرهانات الخارجية. فعلى الرغم من أن هذه الرهانات لا تمنحك أرباحا كبيرة، ألا أن احتمالات فوزك في مثل هذه الرهانات عادة ما يكون أكبر.



النصيحة الثانية، العب الروليت الأوربي بدلاً من الروليت الأمريكي. فأفضلية الكازينو في الروليت الأمريكي على اللاعبين تصل إلى 5.2% تقريباً، بينما تصل أفضلية الكازينو في النسخة الأوربية إلى 2.6% فحسب.



وفي الختام، نتمنى لكم حظاً سعيداً في هذه اللعبة المميزة.