أخبار عاجلة

"تداول" السعودية تحقق 285 مليون ريال أرباحاً خلال 2018 -
سوق الأسهم السعودية يرتفع 3.58% خلال يونيو..ويربح 81 مليار ريال -
السفيرة عزيزة - كلمة الرئيس السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية 2019 -
الصبح - آخر أخبار ( الفن - الرياضة - السياسة ) حلقة الأحد 30- 6 - 2019 -
#حديث_المساء | المنتخب يبدأ تدريبات بدنية استعدادً لمواجهة أوغندا في التاسعة من مساء اليوم -
#حديث_المساء | غداً.. بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد.. -
مفاجأة.. عمرو دياب لم يتزوج دينا الشربيني حتى الان -
ثلاثة جرحى بإطلاق نار على موكب وزير شؤون النازحين اللبناني في جبل لبنان -
قرار كويتي بشأن ناصر الدويلة المتهم بالإساءة للسعودية -
الأخبار - ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من مخطط التقسيم وأعادت لها وجهها الحضاري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

قوات التحالف تُسقط طائرة حوثية مسيرة باتجاه جازان السعودية

Google+ Print
قوات التحالف تُسقط طائرة حوثية مسيرة باتجاه جازان السعودية قوات التحالف تُسقط طائرة حوثية مسيرة باتجاه جازان السعودية

 

الرياض – مباشر: صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، أن قوات التحالف تمكنت في تمام الساعة العاشرة وخمس وأربعون دقيقة من مساء اليوم (22:45) من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه جازان.

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي، أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية.

وأضاف المالكي، أنه لم يتم تحقيق أي من أهداف الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية ويتم تدميرها وإسقاطها.

وقال المالكي، "إننا إذ نؤكد استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

ترشيحات

"روس آتوم" تعتزم المنافسة على تنفيذ مشروع السعودية النووي..من الرياض

ولي العهد السعودي يبحث تعزيز آفاق التعاون الاستثماري مع إندونيسيا

السعودية تبحث زيادة استثماراتها بجنوب أفريقيا والتعاون معها بالمجال العسكري

قبل تنحيها..ولي العهد السعودي يبحث مع "ماي" مستجدات الأوضاع بالمنطقة

 

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
سوق الأسهم السعودية يرتفع 3.58% خلال يونيو..ويربح 81 مليار ريال

سوق الأسهم السعودية يرتفع 3.58% خلال يونيو..ويربح 81 مليار ريال

"تداول" السعودية تحقق 285 مليون ريال أرباحاً خلال 2018

"تداول" السعودية تحقق 285 مليون ريال أرباحاً خلال 2018

هيئة السوق السعودية توافق على طرح 20%من رؤوم التجارية بالموازي

هيئة السوق السعودية توافق على طرح 20%من رؤوم التجارية بالموازي

الصناعات العسكرية السعودية تتفق مع 3شركات كورية لإنشاء مشروع بالمملكة

الصناعات العسكرية السعودية تتفق مع 3شركات كورية لإنشاء مشروع بالمملكة