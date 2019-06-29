قوات التحالف تُسقط طائرة حوثية مسيرة باتجاه جازان السعودية

الرياض – مباشر: صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، أن قوات التحالف تمكنت في تمام الساعة العاشرة وخمس وأربعون دقيقة من مساء اليوم (22:45) من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه جازان.

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي، أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية.

وأضاف المالكي، أنه لم يتم تحقيق أي من أهداف الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية ويتم تدميرها وإسقاطها.

وقال المالكي، "إننا إذ نؤكد استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

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