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وزير الأوقاف: 30 يونيو كانت بداية نهاية الجماعات الإرهابية

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وزير الأوقاف: 30 يونيو كانت بداية نهاية الجماعات الإرهابية وزير الأوقاف: 30 يونيو كانت بداية نهاية الجماعات الإرهابية

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن ثورة 30 يونيو شكلت رفضا شعبيا للجماعات الإرهابية، وكانت بداية النهاية لها، وعلينا عدم السماح بعودة إرهابها مرة أخرى حرصًا على ديننا من أن يشوهوه، ووطننا من أن يحاولوا اختطافه مرة أخرى.

وأضاف جمعة، في بيان له: "حتى لا ننسى جرائم الجماعة الإرهابية وما اقترفته من إجرام في حق الشعب المصري عبر تاريخها الأسود المليء بالدم والخيانات والغدر، وما صدر عن مكتب إرشادها على لسان مندوبه في رئاسة الجمهورية رئيس جماعة الأهل والعشيرة آنذاك مما عرف بالإعلان الديكتاتوري المسمى زورا وبهتانا بالإعلان الدستوري المكمل، مع أنه لا علاقة له بالدستور ولا بالقانون، ولا يضاهيه في ديكتاتوريته سوى ما كان من فرعون حين قال: "أنا ربكم الأعلى".

الموجز

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