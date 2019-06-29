الفالح: اتفاق السعودية وروسيا لخفض المعروض النفطي يقلل المخزون العالمي

الرياض – مباشر: قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، إن اتفاق روسيا والسعودية خلال قمة مجموعة العشرين على تمديد اتفاق أوبك+ لخفض المعروض النفطي بعد يوليو/تموز سيسهم في تقليل المخزون العالمي وتحقيق التوزان في أسواق الخام.

وأضاف الوزير الفالح في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر، أن الشراكة بين الرياض وموسكو تمهد الطريق لحفظ مصالح البلدين المنتجين للنفط والمستهلكين على السواء وكذلك استمرار نمو الاقتصاد العالمي.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال اليوم السبت، في اليابان إن روسيا اتفقت مع السعودية على تمديد الاتفاق مع أوبك بشأن تقليل الإنتاج بواقع ستة إلى تسعة أشهر في ظل الضغوط التي تتعرض لها أسعار النفط نتيجة ارتفاع المعروض الأمريكي وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

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