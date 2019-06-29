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وزير: الجزائر تسعى رفقة "أوبك" لتحقيق استدامة توازن سوق النفط

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وزير: الجزائر تسعى رفقة "أوبك" لتحقيق استدامة توازن سوق النفط وزير: الجزائر تسعى رفقة "أوبك" لتحقيق استدامة توازن سوق النفط

مباشر: قال وزیر الطاقة الجزائري ونائب رئیس منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، الیوم السبت إن بلاده تسعى لتحقیق الاستمراریة في توازن سوق النفط في اطار مساعي (أوبك) والدول من خارج (أوبك) المستمرة منذ عام.

وأضاف محمد عرقاب على ھامش حفل تسلیم مفاتیح سكنات بالجزائر العاصمة، أن الھدف الرئیسي یكمن في كیفیة ضمان ھذه الاستمراریة لتوفیر الوسائل التي تمكننا من تطویر الانتاج وكل المشاریع ذات الاھمیة لقطاعات الطاقة في ھذه الدول.

وأوضح أن دول منظمة (أوبك) والدول من خارج (أوبك) ستبحث خلال الاجتماع الوزاري الـ176 المرتقب في الاول من یولیو/تموز المقبل بالعاصمة النمساویة (فیینا) كیفیة تحقیق استقرار السوق بما یناسب المنتج والمستھلك، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وحول مدى احترام اتفاق خفض الانتاج المبرم بین (أوبك) ومنتجین مستقلین قال عرقاب، إن ھذا المشروع ناجح ویحظى بالاتفاق التام من طرف الدول الأعضاء بحیث تم الاتفاق في وقت سابق على الاستمرار في تنفیذه حتى نھایة ھذا العام وكل وزراء (أوبك) وخارج (أوبك) متفقون على ھذا المبدأ.

وسیشارك عرقاب في الاجتماع الوزاري السادس لمنظمة (أوبك) والدول من خارجھا الذي سینعقد في الثاني من یولیو/تموز المقبل بفیینا.

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