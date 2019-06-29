"تجمع المهنيين" يدين اقتحام قوات الأمن لمؤتمره الصحفي بالخرطوم
القاهرة — سبوتنيك. يأتي ذلك قبل ساعات من مسيرات، تعتزم قوى الاحتجاج تنظيمها، غدا الأحد 29 يونيو / حزيران.
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وأضاف: "إننا ندين هذا المسلك القمعي، الذي يعكس مدى رهبة المجلس من تواصل التجمع مع جماهير شعبنا الصامدة وجنوحه للتضييق، وكبت الحريات".
وأضاف البيان: "التجمع يحمل المجلس العسكري مسؤولية سلامة كل أعضاء تجمع المهنيين والصحفيين الذين كانوا بالمقر".
وقال: "مليونية 30 يونيو ستكون ردا قويا على هذا السلوك الدكتاتوري الهمجي".