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"تجمع المهنيين" يدين اقتحام قوات الأمن لمؤتمره الصحفي بالخرطوم

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القاهرة — سبوتنيك. يأتي ذلك قبل ساعات من مسيرات، تعتزم قوى الاحتجاج تنظيمها، غدا الأحد 29 يونيو / حزيران.

© REUTERS / UMIT BEKTAS

وقال التجمع في بيان عبر صفحته على (تويتر): "اقتحمت قوات نظامية تابعة للمجلس العسكري (الانقلابي) مقر تجمع المهنيين ومنعت قيام المؤتمر الصحفي، الذي كان مقررا له السابعة من مساء اليوم السبت 29 يونيو".

وأضاف: "إننا ندين هذا المسلك القمعي، الذي يعكس مدى رهبة المجلس من تواصل التجمع مع جماهير شعبنا الصامدة وجنوحه للتضييق، وكبت الحريات".

وأضاف البيان: "التجمع يحمل المجلس العسكري مسؤولية سلامة كل أعضاء تجمع المهنيين والصحفيين الذين كانوا بالمقر".

وقال: "مليونية 30 يونيو ستكون ردا قويا على هذا السلوك الدكتاتوري الهمجي".

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