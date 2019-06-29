قمة العشرين تختتم أعمالها باليابان بتوافق حول الاقتصاد العالمي..والتجارة الحرة

مباشر: اختتم قادة الاقتصادات الكبرى لمجموعة العشرین (جي.20) الیوم السبت قمتھم التي استمرت یومین في اوساكا غربي اليابان بتوافق للآراء بشأن ادارة الاقتصاد العالمي وتحقیق نظام تجارة حر وعادل.

وقال رئیس الوزراء الیاباني، في مؤتمر صحفي عقب ترؤسه للقمة "اتفق قادة مجموعة العشرین على ضرورة أن تقود الدول الأعضاء النمو الاقتصادي العالمي القوي".

واضاف شینزو آبي، "لقد اتفقنا على مبادئ أساسیة تدعم نظام التجارة الحرة وھي ضمان تجارة حرة نزیھة غیر تمییزیة وسوق مفتوحة بالإضافة الى شروط عادلة للمنافسة".

وتبادل قادة المجموعة والمنظمات الدولیة منذ أمس الجمعة وجھات النظر حول موضوعات تشمل الاقتصاد العالمي والتجارة والاقتصاد الرقمي وتغیر المناخ وتمكین المرأة بالإضافة الى البنیة التحتیة والصحة وذلك في خضم خلاف بشأن تصاعد الرسوم الجمركیة بین الولایات المتحدة والصین.

وتعھد قادة مجموعة العشرین في بیان مشترك باستخدام كافة أدوات السیاسة لتحقیق نمو مستدام ومتوازن وشامل قائلین "نجدد التزامنا باستخدام كافة أدوات السیاسة لتحقیق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل والحمایة من مخاطر الجانب السلبي من خلال تعزیز حوارنا واجراءاتنا لتعزیز الثقة".

وفي حین وصفوا النمو العالمي بأنھ "مستقر" حذروا في الوقت ذاته من ان النمو "لا یزال منخفضا وان المخاطر لا تزال تمیل الى الجانب السلبي..والاھم من ذلك ھو اشتداد التوترات

التجاریة والجیوسیاسیة".

وأكد قادة مجموعة العشرين "سنستمر في معالجة ھذه المخاطر كما اننا على استعداد لاتخاذ المزید من الاجراءات"، متعھدین"بتحقیق بیئة تجارة واستثمار حرة ونزیھة وغیر تمییزیة وشفافة وقابلة للتنبؤ بھا ومستقرة والحفاظ على اسواقنا مفتوحة".

وجدد قادة المجموعة دعمھم للاصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمیة والذي یھدف الى تحسین الیاتھا.

ومن جھة اخرى اكد قادة (جي.20( عزمھم العمل بشكل بناء مع أعضاء منظمة التجارة العالمیة الآخرین بما في ذلك الفترة التي تسبق المؤتمر الوزاري الـ 12 للمنظمة.

وبھدف تعزیز الابتكار في الاقتصاد الرقمي تعھد القادة بدعمھم للممارسات الجیدة بشأن السیاسات والأطر التنظیمیة الفعالة والمبتكرة والمرنة والمتكیفة مع العصر الرقمي.

یذكر ان اعضاء مجموعة العشرین یمثلون حوالي 60 في المئة من سكان العالم وأكثر من 80 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في العالم.

وتضم المجموعة في عضویتھا كلا من بریطانیا وكندا وفرنسا وألمانیا وإیطالیا والیابان والولایات المتحدة والأرجنتین وأسترالیا والبرازیل والصین والھند وإندونیسیا والمكسیك وروسیا والمملكة العربیة السعودیة وجنوب إفریقیا وكوریا الجنوبیة وتركیا والاتحاد الأوروبي.

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