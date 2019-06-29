"السعودية للكهرباء" تُشغل محطة "قرية العليا 2" باستثمارات 220مليون ريال

الرياض – مباشر: أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن بدء تشغيل وربط محطة تحويل قرية العليا 2، باستثمارات إجمالية تقارب 220 مليون ريال.

وأوضحت الشركة، أن محطة قرية العليا 2 ستعزز شبكة النقل والتوزيع، وتدعم موثوقية الخدمة الكهربائية للمشتركين في المنطقة، لا سيما وأنها ستؤدي إلى تخفيف أي أحمال طارئة على الشبكة الكهربائية، وتدعم التوسعات العمرانية والمشاريع الجديدة، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس".

وأشارت السعودية للكهرباء إلى أن مشروع محطة قرية العليا 2 تم تنفيذه وفقاً لتقنيات حديثة ضمن جهودها لخفض الاعتماد على النفط وفقاً لتوجهاتها الاستراتيجية ورؤية المملكة 2030م.

وكانت "السعودية للكهرباء" قامت خلال الفترة الماضية بتشغيل عدد كبير من محطات التحويل في مختلف مناطق المملكة، لتعزيز موثوقية الشبكة والخدمة الكهربائية لجميع المشتركين، واستخدام التقنيات الحديثة في إنشاء هذه المحطات، ضمن جهودها لتوطين هذه التقنيات داخل المملكة.

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