أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - كلمة الرئيس السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية 2019 -
الصبح - آخر أخبار ( الفن - الرياضة - السياسة ) حلقة الأحد 30- 6 - 2019 -
#حديث_المساء | المنتخب يبدأ تدريبات بدنية استعدادً لمواجهة أوغندا في التاسعة من مساء اليوم -
#حديث_المساء | غداً.. بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد.. -
مفاجأة.. عمرو دياب لم يتزوج دينا الشربيني حتى الان -
ثلاثة جرحى بإطلاق نار على موكب وزير شؤون النازحين اللبناني في جبل لبنان -
قرار كويتي بشأن ناصر الدويلة المتهم بالإساءة للسعودية -
الأخبار - ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من مخطط التقسيم وأعادت لها وجهها الحضاري -
السفيرة عزيزة - الرئيس السيسي: أصبحت مصر مركزا للإستقرار والأمن وسط محيط إقليمي شديد الاضطراب -
السفيرة عزيزة - تقرير ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"السعودية للكهرباء" تُشغل محطة "قرية العليا 2" باستثمارات 220مليون ريال

Google+ Print
"السعودية للكهرباء" تُشغل محطة "قرية العليا 2" باستثمارات 220مليون ريال "السعودية للكهرباء" تُشغل محطة "قرية العليا 2" باستثمارات 220مليون ريال

الرياض – مباشر: أعلنت الشركة للكهرباء عن بدء تشغيل وربط محطة تحويل قرية العليا 2، باستثمارات إجمالية تقارب 220 مليون ريال.

وأوضحت الشركة، أن محطة قرية العليا 2 ستعزز النقل والتوزيع، وتدعم موثوقية الخدمة الكهربائية للمشتركين في المنطقة، لا سيما وأنها ستؤدي إلى تخفيف أي أحمال طارئة على الشبكة الكهربائية، وتدعم التوسعات العمرانية والمشاريع الجديدة، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس".

وأشارت السعودية للكهرباء إلى أن مشروع محطة قرية العليا 2 تم تنفيذه وفقاً لتقنيات حديثة ضمن جهودها لخفض الاعتماد على النفط وفقاً لتوجهاتها الاستراتيجية ورؤية المملكة 2030م.

وكانت "السعودية للكهرباء" قامت خلال الفترة الماضية بتشغيل عدد كبير من محطات التحويل في مختلف مناطق المملكة، لتعزيز موثوقية الشبكة والخدمة الكهربائية لجميع المشتركين، واستخدام التقنيات الحديثة في إنشاء هذه المحطات، ضمن جهودها لتوطين هذه التقنيات داخل المملكة.

ترشيحات

"روس آتوم" تعتزم المنافسة على تنفيذ مشروع السعودية النووي..من الرياض

ولي العهد السعودي يبحث تعزيز آفاق التعاون الاستثماري مع إندونيسيا

السعودية تبحث زيادة استثماراتها بجنوب أفريقيا والتعاون معها بالمجال العسكري

قبل تنحيها..ولي العهد السعودي يبحث مع "ماي" مستجدات الأوضاع بالمنطقة

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
سوق الأسهم السعودية يرتفع 3.58% خلال يونيو..ويربح 81 مليار ريال

سوق الأسهم السعودية يرتفع 3.58% خلال يونيو..ويربح 81 مليار ريال

"تداول" السعودية تحقق 285 مليون ريال أرباحاً خلال 2018

"تداول" السعودية تحقق 285 مليون ريال أرباحاً خلال 2018

هيئة السوق السعودية توافق على طرح 20%من رؤوم التجارية بالموازي

هيئة السوق السعودية توافق على طرح 20%من رؤوم التجارية بالموازي

الصناعات العسكرية السعودية تتفق مع 3شركات كورية لإنشاء مشروع بالمملكة

الصناعات العسكرية السعودية تتفق مع 3شركات كورية لإنشاء مشروع بالمملكة