"روس آتوم" تعتزم المنافسة على تنفيذ مشروع السعودية النووي..من الرياض

مباشر: أعلنت شركة "روس آتوم" الروسية افتتاح فرع لها بالمملكة العربية السعودية بهدف المشاركة في الإجراءات التنافسية للمشروع المحتمل لبناء محطة نووية بمشاركة روسيا.

وذكر بيان للشركة الروسية أن وزير الطاقة الروسي، خلال الاجتماع السادس للجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي اليوم الاثنين بموسكو، أكد عزم الجانب الروسي على تطوير تعاون نشط مع المملكة العربية السعودية في مشاريع الاستخدام السلمي للتكنولوجيات النووية.

وأعلن ألكسندر نوفاك، عن افتتاح فرع لشركة "روس آتوم" بالرياض.

وأوضح البيان أن هذا الفرع سيعمل على تسويق اقتراح بناء محطات نووية بقدرات صغيرة ومركز للعلوم والتقنيات النووية.

وكان المدير العام للشركة الروسية أليكسي ليخاتشيوف، قد صرح بداية الشهر الجاري، بأن روسيا تقترح بناء محطة طاقة كهرذرية في المملكة العربية السعودية، تعتمد على تكنولوجيات "في في إي إر -1200" من الجيل الثالث.

وتعتبر "روس آتوم" أكبر شركة في العالم متخصصة في بناء أحدث محطات توليد الطاقة النووية، حيث نفذت أوامر توريد تقدر قيمتها بـ 133 مليار دولار أمريكي خلال 10 سنوات.

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