ولي العهد السعودي يبحث تعزيز آفاق التعاون الاستثماري مع إندونيسيا

الرياض - مباشر: بحث ولي العهد السعودي، نائب مجلس الوزراء، وزير الدفاع، مع رئيس جمهورية إندونيسيا، جوكو ويدودو، تعزيز آفاق التعاون الاستثماري.

واجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، خلال قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، رئيس إندونسيا جوكو ويدودو، وفقاً لوكالة السعودية "واس".

وجرى خلال اللقاء، بحث آفاق تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين وبخاصة في المجالات الاستثمارية.

وحضر اللقاء، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، ووزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل الجبير.

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