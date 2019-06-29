السعودية تبحث زيادة استثماراتها بجنوب أفريقيا والتعاون معها بالمجال العسكري

الرياض - مباشر: بحثت المملكة العربية السعودية، ممثلة في ولي العهد، نائب مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، زيادة حجم استثمارات المملكة في جنوب أفريقيا.

والتقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، ضمن فاعليات قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل زيادة الاستثمارات السعودية في جنوب أفريقيا، والتعاون في مجال التصنيع العسكري.

وحضر اللقاء، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، ووزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل الجبير.

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