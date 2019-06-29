خبير ليبي: الشارع في حالة غليان وعلى تركيا إجلاء رعاياها تحسبا لاستهدافهم

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، السبت، أن موازين القوى اختلت في الأيام الأخيرة، خاصة بعد تواجد تركيا على الأرض في الداخل الليبي، ودخول طائرات "الدرون"، ساحة المعركة.

وأوضح معتوق، أن الجيش في حالة حرب معلنة ومفتوحة مع تركيا، وأن توجيهات الجيش باستهداف أي طائرات أو سفن تركية قد لا ينسحب على المدنيين الأتراك أو المنشئات المدنية في ليبيا، إلا أن المعلومات المؤكدة كشفت عن وجود غرفة عمليات تركية في طرابلس، وربما وجود قوات عسكرية تقاتل على الأرض.

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وتابع بأن التحذيرات قد تكون الهدف منها إجلاء أي رعايا أتراك في الداخل الليبي، خاصة أن المواطنين يمكن أن يستهدفوا أي مواطنين أتراك حال وجدوهم في أي مكان، خاصة أن الشارع الليبي في حالة غليان الآن بعد التنكيل بالجنود في غريان، وكذلك في ظل احتمالية استهدافهم من قبل الجماعات الإرهابية لإلصاق التهم بالجيش، وهي احتمالات واردة.

وفيما يتعلق بالاستثمارات التركية في ليبيا، أوضح أنها ليست بالكبيرة، خاصة أن مجموعة العقود التي أبرمت مع نظام القذافي في وقت سابق، تجمدت بسبب الأحداث، إلا أن بعض الأنشطة موجودة في ليبيا، وكذلك السفارة التركية، إلا أن عمليات الدعم التي تأتي عبر البحر أو الجو ستكون ضمن أهداف القوات المسلحة الليبية مباشرة.

وشدد على أن الجيش لن يستهدف أي مدنيين أتراك، إلا أنه على تركيا سحب رعاياها، خاصة أن حالة الحرب معلنة بين البلدين الآن.

وفيما يتعلق بحقيقة ذبح الاسرى في غريان والتنكيل بهم، أكد معتوق أن شهود العيان والصور أكدت العمليات، على الرغم من نفي حكومة الوفاق القيام بمثل هذه العمليات.

على الجانب الآخر قال المستشار الإعلامي لوزارة الصحة الليبية بحكومة الوفاق أمين هاشم، إن وكل وزارة الصحة زار مستشفى غريان بالأمس، وأن الجرحى من الجانبين يتلقون العلاج بالمستشفى دون أي تفضيل بينهم.

ونفي هاشم في تصريحات خاصة مع "سبوتنيك"، التنكيل بالجرحى، أو قتلهم. مؤكدا أنهم يتلقون العلاج في أماكنهم حتى الآن.