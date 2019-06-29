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حفتر يهدد بالرد القاسي على "التصفية" بمدينة غريان

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حفتر يهدد بالرد القاسي على "التصفية" بمدينة غريان حفتر يهدد بالرد القاسي على "التصفية" بمدينة غريان

وشدد المشير في بيان صدر باسمه على أن "الرد سيكون قاسياً ابتداءً من اليوم على ما وصفه بالعمل الجبان والخدعة المبيتة ضد من قام بتصفية وهدم البيوت بمدينة غريان".

وأكد حفتر أن هذا العمل لن يمر دون عقاب أو ملاحقة قانونية، حسب قناة "218".

وطمأن حفتر أهالي مدينة غريان وضواحيها، مضيفا أنهم "وقفوا بمحض إرادتهم للقوات المسلحة".

واستنكر حفتر الأعمال الإجرامية التي قامت بها مجموعات مسلحة في مدينة غريان.

وأوضح القائد العام للجيش الوطني، أن المجموعات المسلحة "تهدف إلى بث الفتنة وضرب النسيج الاجتماعي".

وأكدت القيادة العامة في بيان لها حول ما حدث في المدينة أن الانتهاكات التي شهدتها غريان ترتقي لأن تكون جرائم إرهاب ضد الإنسانية، مُطالبة منظمات حقوق الإنسان المحلية والعالمية بتحمّل مسؤولياتها تجاه ما حدث من جرائم عند دخول قوات الوفاق إلى المدينة.

وأعلن الجيش الوطني الليبي، أمس الجمعة، أنه يستعد لشن عملية عسكرية كبرى لاستعادة السيطرة على مدينة غريان جنوب غرب طرابلس.

وذكرت قناة "العربية" أن استعداد الجيش يأتي في وقت تتواصل فيه الاشتباكات على أطراف المدينة التي تعتبر مركزا لعمليات الجيش.

وكانت قوات حكومة الوفاق الوطني قد أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، أنها بسطت نفوذها على مدينة غريان، التي يسيطر عليها الجيش منذ بداية عمليته العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس قبل أكثر من شهرين ونصف، وذلك بعد معارك دامية أسفرت عن مقتل وجرح عشرات العناصر من الجانبين.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، في بيان، إن جميع القوات أصبحت جاهزة لتتحرك من جديد نحو غريان، بعد ترتيب صفوفها، تزامنا مع توجه تعزيزات عسكرية جديدة تابعة لقوات الصاعقة إلى المدينة لمساندة قوات الجيش، تمهيدا لاستعادتها.

SputnikNews

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