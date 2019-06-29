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مذا قال «ترامب» لولي العهد السعودي «محمد بن سلمان» في قمة العشرين!

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مذا قال «ترامب» لولي العهد السعودي «محمد بن سلمان» في قمة العشرين! مذا قال «ترامب» لولي العهد السعودي «محمد بن سلمان» في قمة العشرين!

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم 

اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش القمة العشرين في أوساكا.

وقال ترامب: "شرف لي أن ألتقي ولي العهد السعودي وهو صديق فعل الكثير لبلاده" وفقاً لما ذكرته أخبار اليوم.

وقال ولي العهد السعودي: نحاول بذل قصارى جهدنا من أجل بلدنا وهي رحلة طويلة

هذا ويشهد اليوم الثاني من قمة العشرين المنعقدة في أوساكا اليابان اجتماعات ثنائية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز مع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، وكذلك رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.

وكان الموجز قد نشر أحدث تصريحات لترامب بشأن وجاء فيها 

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامببحسب ما نشرته اليوم ، أن المصالح الاقتصادية مع السعودية أهم من التركيز على محاسبتها في قضايا من قبيل مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال ترامب لقناة "إن بي سي" الأمريكية ردا على سؤال عما إذا كان سيعمل بوصايا الأمم المتحدة ويأمر الـ"إف بي آي" بالتحقيق في قضية مقتل خاشقجي: "أعتقد أنه تم التحقيق بهذه القضية بعمق".

وأكدت روسيا اليوم إشارة ترامب مجددا إلى أن على السعودية دفع ثمن الحماية التي توفرها لها الولايات المتحدة، وأضاف: "تحدثت في الصباح الباكر مع الأمير (محمد بن سلمان) وأخبرته أنه يجب أن يدفع لنحميه".

وعندما سأله المحاور: "وطالما أنهم يدفعون ستتغاضى عن بعض سلوكياتهم المشابهة لهذه؟"، فأجاب ترامب: "لا"، لكنه أشار إلى أن بعض دول المنطقة ومنها إيران "ترتكب أفعالا أكثر فظاعة مما حدث لخاشقجي".

وقال: "قتلت إيران أعدادا كبيرة في يوم واحد، دول أخرى في الشرق الأوسط تشكل مناطق صراع، فإذا نظرت إلى السعودية، عليك أن تنظر إلى إيران والدول الأخرى، لن أذكر أسماء والق نظرة على ما يحدث".

وأضاف: "لست ذلك الغبي الذي يقول لا نريد أن نتعامل معهم (السعوديين) تجاريا"..."ما أقوله هو أنهم ينفقون من 400 إلى 450 مليار دولار في فترة من الزمن. وبالمناسبة، إذا ما أوقفوا التعاون التجاري معنا، أتعلم ما سيقومون بفعله؟ سيتعاملون تجاريا مع الصين وروسيا"، مضيفا للمحاور: "فلنأخذ أموالهم.. فلنأخذ أموالهم يا تشاك".

وتواجه السعودية انتقادات واسعة وخاصة من قبل تركيا على خلفية مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول على يد فريق أمني سعودي.

الموجز

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